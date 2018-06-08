Dalla Turchia: la Fiorentina prende Emre Akbaba. La situazione...

La Fiorentina sarebbe sulle tracce di Emre Akbaba. Secondo quanto riportano i colleghi di GsGazete, i viola avrebbero messo nel mirino il trequartista dell’Alanyaspor, autore di 14 gol e 11 assist nel...

A cura di Lorenzo Bigiotti 08 giugno 2018 23:22

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