Dalla Turchia: la Fiorentina prende Emre Akbaba. La situazione...
La Fiorentina sarebbe sulle tracce di Emre Akbaba. Secondo quanto riportano i colleghi di GsGazete, i viola avrebbero messo nel mirino il trequartista dell’Alanyaspor, autore di 14 gol e 11 assist nel...
La Fiorentina sarebbe sulle tracce di Emre Akbaba. Secondo quanto riportano i colleghi di GsGazete, i viola avrebbero messo nel mirino il trequartista dell’Alanyaspor, autore di 14 gol e 11 assist nell’ultima stagione. Il classe ’92, intanto, nelle ultime ore è stato avvistato proprio a Firenze, notizia confermata da una foto postata dallo stesso calciatore su Instagram. Resta da capire se il viaggio di Akbaba in Italia sia soltanto una visita di piacere oppure serva per approfondire un eventuale discorso con la Fiorentina.