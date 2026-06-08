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Dalla Turchia: "La Fiorentina interessata a Dovbyk in uscita dalla Roma. Ci sono Milan e Trabzonspor"

Dalla Turchia si parla di un interesse viola per Artem Dovbyk

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 13:04
Dalla Turchia: "La Fiorentina interessata a Dovbyk in uscita dalla Roma. Ci sono Milan e Trabzonspor" -
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur ha dato degli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina. Infatti sul suo profilo X scrive:

"Gasperini non ha intenzione di trattenere Artem Dovbyk, il 28 enne attaccante ucraino potrebbe lasciare la Roma in estate dopo un periodo difficile segnato anche dagli infortuni. Il Trabzonspor è tornato in corsa e ha fatto un'offerta da 10 milioni di euro. Anche Milan e Fiorentina sono interessati al giocatore"

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