Dalla Turchia: "La Fiorentina interessata a Dovbyk in uscita dalla Roma. Ci sono Milan e Trabzonspor"
Dalla Turchia si parla di un interesse viola per Artem Dovbyk
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 13:04
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur ha dato degli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina. Infatti sul suo profilo X scrive:
"Gasperini non ha intenzione di trattenere Artem Dovbyk, il 28 enne attaccante ucraino potrebbe lasciare la Roma in estate dopo un periodo difficile segnato anche dagli infortuni. Il Trabzonspor è tornato in corsa e ha fatto un'offerta da 10 milioni di euro. Anche Milan e Fiorentina sono interessati al giocatore"