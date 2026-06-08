Dalla Turchia: "La Fiorentina interessata a Dovbyk in uscita dalla Roma. Ci sono Milan e Trabzonspor"

Dalla Turchia si parla di un interesse viola per Artem Dovbyk

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur ha dato degli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina. Infatti sul suo profilo X scrive:

"Gasperini non ha intenzione di trattenere Artem Dovbyk, il 28 enne attaccante ucraino potrebbe lasciare la Roma in estate dopo un periodo difficile segnato anche dagli infortuni. Il Trabzonspor è tornato in corsa e ha fatto un'offerta da 10 milioni di euro. Anche Milan e Fiorentina sono interessati al giocatore"