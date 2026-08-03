Dalla Turchia: "Italiano vuole Fabbian per il suo Besiktas. Il centrocampista apre al trasferimento"

Nuovo interesse per Giovanni Fabbian che avrebbe catturato l'attenzione del Besiktas allenato da Vincenzo italiano

Per Giovanni Fabbian il futuro alla Fiorentina è sempre più in bilico. L'ex centrocampista dell'Inter non è riuscito a lasciare il segno nei suoi primi mesi in viola e potrebbe cambiare squadra già in questa finestra di mercato.

Tra i club più interessati c'è la Lazio guidata da Gennaro Gattuso, ma la concorrenza non manca. Secondo quanto riportato da Fanatik, anche il Besiktas avrebbe messo nel mirino Fabbian. Il tecnico Vincenzo Italiano, che lo ha già allenato ai tempi del Bologna, sarebbe favorevole a ritrovarlo in rosa. Il giocatore, inoltre, avrebbe dato disponibilità a valutare positivamente un trasferimento in Turchia.