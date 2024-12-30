Dalla Turchia: il Como vuole Parisi a titolo definitivo. La Fiorentina vuole 8-9 milioni per cederlo
Dopo la gara da titolare all'Allianz Stadium contro la Juventus, tornano i rumors di mercato su Fabiano Parisi. Stando quanto riportato dal giornalista turco, Ekrem Konur, il Como vuole il terzino del...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2024 14:40
Dopo la gara da titolare all'Allianz Stadium contro la Juventus, tornano i rumors di mercato su Fabiano Parisi. Stando quanto riportato dal giornalista turco, Ekrem Konur, il Como vuole il terzino della Fiorentina a titolo definitivo. Il club viola, dal canto suo, sarebbe pronto ad accettare un'offerta di 8-9 milioni per lasciare andare Parisi.