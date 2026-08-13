Dalla Turchia confermano: "Sancho proposto alla Fiorentina, ma i Viola non sono convinti"

La Fiorentina ha deciso di non approfondire la pista Sancho

Dalla Turchia arrivano conferme su quanto emerso nei giorni scorsi riguardo a Jadon Sancho e alla Fiorentina. L’esterno inglese era stato accostato al club viola tra i possibili profili valutati da Paratici per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato dal media turco Akurat, però, la Fiorentina non sarebbe convinta del giocatore, nonostante la proposta arrivata da alcuni intermediari. La società viola avrebbe quindi deciso di non approfondire la pista e di non procedere con l’eventuale acquisto dell’ex Manchester United.

Sancho è attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza all’Aston Villa, che al termine della stagione ha scelto di non confermarlo.