Dalla Svizzera: "Fiorentina su Amadou Koné del Neom SC. Il club saudita lo valuta circa 20 milioni"

Dalla Svizzera rivelano l'interesse Viola per Amadou Koné

Secondo quanto riportato dal portale svizzero 4-4-2.ch, Amadou Koné sarebbe finito nel mirino di diversi club dei principali campionati europei. Il centrocampista ivoriano, un anno fa, ha lasciato la Francia per approdare al Neom SC, in Arabia Saudita.

Tra le società maggiormente interessate ci sarebbero diversi club francesi, tra cui Olympique Marsiglia, Olympique Lione e OGC Nizza. Anche in Serie A non mancherebbero gli estimatori: Fiorentina e Atalanta avrebbero infatti messo gli occhi sul giocatore. In Premier League, invece, viene segnalato l'interesse dell'Hull City, neopromosso nella massima serie.

Al momento, comunque, nessuna delle società interessate avrebbe ancora formulato un'offerta concreta.

Koné, dal canto suo, preferirebbe prendersi del tempo prima di decidere quale sarà il prossimo passo della sua carriera. Il suo attuale accordo con il Neom SC è valido fino al 2029. Per lasciarlo partire, il club saudita richiederebbe una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi bonus legati al rendimento e una percentuale sulla futura rivendita.