Dalla Svizzera: "Fiorentina segue Dalipi, trequartista classe 2006 di proprietà dello Young Boys"

Lo scouting viola segue il talento dello Young Boys, attualmente in prestito al Vaduz

Fedele alla linea della programmazione intrapresa per costruire la Fiorentina del futuro, la dirigenza gigliata prosegue il proprio lavoro di scouting a caccia dei migliori talenti in circolazione.

Secondo quanto rivelato dal portale svizzero 4-4-2.ch, tra i profili finiti sotto la lente degli osservatori gigliati c'è Lutfi Dalipi, promettente classe 2006 di proprietà dello Young Boys. Il giovane talento elvetico, di origini albanesi, sta vivendo un'ottima esperienza in prestito al Vaduz (squadra del Liechtenstein impegnata nella prima divisione svizzera), dove si sta imponendo come uno dei nomi più stuzzicanti.

A testimonianza della sua costante crescita - accolta con grande entusiasmo dai vertici dello Young Boys - ci sono i numeri da capogiro messi a referto in questo avvio di stagione: quattro reti e otto assist in dodici apparizioni ufficiali tra campionato e Conference League. Trequartista di ruolo e nativo per estro, Dalipi sta dimostrando una spiccata duttilità venendo impiegato con successo anche da prima punta, facendo forza su un bagaglio tecnico di prim'ordine, un'eccellente visione di gioco e un ottimo spunto in accelerazione.

La Fiorentina, però, non sarebbe l'unica squadra a monitorare il giovane talento: infatti, oltre agli osservatori gigliati, anche quelli del Real Betis e del Braga erano presenti allo stadio in occasione delle recenti sfide di Super League contro Thun (1-2) e Zurigo (1-2), per seguire da vicino le prestazioni dell'attaccante.

Attualmente non si registrano mosse ufficiali nei confronti dello Young Boys, che, blindando il ragazzo fino al 2030, vanta una posizione di forza contrattuale. La richiesta per il cartellino sarebbe già fissata tra i 2 e i 3,5 milioni di euro, mentre il club svizzero vorrebbe inoltre inserire una percentuale sulla futura rivendita. La sensazione, tuttavia, è che le società interessate - Fiorentina compresa - possano decidere di muovere i primi passi concreti già in vista della finestra invernale.