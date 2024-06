Dalla Svezia: la Fiorentina ha messo gli occhi sull’attaccante del 2007 Fred Bozicevic dell’Ifk Varnamo

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato ed ha occhi anche all’estero, infatti secondo quanto riporta il portale scandinavo Fotbollskanalen la squadra viola avrebbe messo gli occhi su un talentino svedese: Fred Bozicevic classe 2007, esterno offensivo mancino dell”IFK Värnamo, Bozicevic deve ancora debuttare in prima squadra ma è già nel mirino di diversi club tra cui, per l’appunto, la Fiorentina, che lo girerebbe probabilmente alla Primavera di Galloppa. Se l’affare si dovesse concretizzare, il talentino svedese arriverebbe tra un anno dopo un europeo under 17 che lo ha visto tra i migliori.