Dalla Spagna sicuri: "Beltran non resterà a Valencia, ha fatto fatica a inserirsi. Solo 1 gol e 2 assist"

Beltran quest'estate tornerà alla Fiorentina dopo il prestito fallimentare al Valencia in Liga Spagnola

Il Valencia affronta l'ultima settimana prima di chiudere la stagione sabato al Mestalla contro il Barça. Gli uomini di Corberán hanno ancora la possibilità di finire settimi e qualificarsi per la Conference League della prossima stagione. Sarà una serata di addii per molti giocatori i cui contratti sono in scadenza e non verranno rinnovati, come Thierry Correia ed Eray Cömert, e per altri, come Lucas Beltrán, Unai Núñez, Julen Agirrezabala e Largie Ramazani, che torneranno ai rispettivi club dopo aver trascorso questa stagione in prestito al Valencia. Lucas Beltrán è stato un giocatore importante per Carlos Corberán in diversi momenti di questa stagione. Ha disputato 27 partite di campionato, accumulando oltre 1.300 minuti di gioco, segnando un gol e fornendo due assist. L'argentino è arrivato al Mestalla la scorsa estate, poco prima della chiusura del mercato. Ha faticato ad integrarsi nella squadra e ha saltato sette partite in questa stagione a causa di un infortunio al ginocchio.

La Fiorentina detiene i suoi diritti di tesseramento e il giocatore dovrà tornare lì al termine della sua stagione con il Valencia. Il giocatore è apprezzato dall'allenatore e sarebbe felice di rimanere al Valencia, ma non ha ancora ricevuto alcun contatto dal club per discutere la possibilità di prolungare la sua permanenza al Mestalla. Valencia e Fiorentina non hanno inserito un'opzione di acquisto nel contratto, optando semplicemente per un prestito. Se non ci saranno cambiamenti, Lucas Beltrán potrebbe giocare la sua ultima partita con il Valencia sabato prossimo al Mestalla. Lo scrive cadenaser.com