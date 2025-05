La Fiorentina guarda in Spagna per rinforzare il reparto offensivo di Raffaele Palladino. Nelle fila del Celta si è messo in mostra A, Alfon Gonzalez, attaccante classe 1999 che dal prossimo 30 giugno sarà svincolato. Marca riporta come sul calciatore autore di otto reti in stagione ci sarebbe l’interesse del club viola, ma non solo. Anche Como e Sassuolo sono sulle tracce di Gonzalez, acquistabile a zero fra poco più di un mese.