Dalla Spagna, ESPN: “Fiorentina e Benfica si contendono Mastantuono, River più difficile”

La Fiorentina è in corsa per prendere Mastantuono, esterno argentino classe 2007 del Real Madrid

Secondo quanto riporta ESPN, su Mastantuono ci sono in pole Fiorentina e Benfica, in attesa che il Real Madrid liberi il giocatore di talento classe 2007. Sul calciatore anche il River Plate, squadra da cui arriva il talento, ma in questo momento è l'opzione più difficile, perchè il club madrileno preferisce un trasferimento in Europa