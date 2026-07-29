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Dalla Spagna, ESPN: “Fiorentina e Benfica si contendono Mastantuono, River più difficile”

La Fiorentina è in corsa per prendere Mastantuono, esterno argentino classe 2007 del Real Madrid

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2026 19:13
Dalla Spagna, ESPN: “Fiorentina e Benfica si contendono Mastantuono, River più difficile” -
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Secondo quanto riporta ESPN, su Mastantuono ci sono in pole Fiorentina e Benfica, in attesa che il Real Madrid liberi il giocatore di talento classe 2007. Sul calciatore anche il River Plate, squadra da cui arriva il talento, ma in questo momento è l'opzione più difficile, perchè il club madrileno preferisce un trasferimento in Europa

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