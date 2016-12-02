Dalla Serbia: la Fiorentina ha offerto 4 milioni per Keseru a gennaio

La Fiorentina sarebbe disposta a spendere già a gennaio 4 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante rumeno Claudiu Keseru, attualmente in forza al Ludogorets. E' quanto riportano...

La Fiorentina sarebbe disposta a spendere già a gennaio 4 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante rumeno Claudiu Keseru, attualmente in forza al Ludogorets. E' quanto riportano i maggiori media sportivi serbi e la notizia appare parzialmente confermata dall'agente del giocatore, Ruggero Lacerenza, che oggi ha parlato a LaLaziosiamonoi.it: "Si tratta di un interessamento importante e stiamo lavorando per portarlo a Roma già a gennaio. Il Ludogorets non lo valuta meno di 4-5 milioni di euro, ma è aperto a valutare le offerte che arriveranno. Per quanto riguarda, Claudiu è attratto dalla prospettiva di giocare in Serie A, visto che non è più un ragazzino essendo nato nel 1986". Keseru è stato accostato anche alla maglia della Fiorentina".