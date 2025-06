Dalla Scozia: “La Fiorentina monitora il centrocampista dei Rangers Raskin, costa 25 milioni”

Secondo il portale britannico TEAMTalks la Fiorentina sta monitorando il centrocampista centrale dei Rangers Glasgow Raskin, calciatore belga del 2001. La concorrenza è altissima visto che su di lui ci sono oltre alla Fiorentina squadre come il Marsiglia di De Zerbi, il Leeds United ma soprattutto Porto e Aston Villa. I Rangers vogliono massimizzare al massimo il profitto della vendita di quello che è il calciatore più forte della squadra, ed è per questo che chiedono 25 milioni di euro, cifra che sarebbe un record per il campionato scozzese