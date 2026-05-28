Dalla Sardegna: “La Fiorentina segue con attenzione Obert del Cagliari. Anche Toro e Bologna su di lui”

La Fiorentina segue Obert del Cagliari, su di lui l'interesse di diverse squadre in Italia

Il mercato del Cagliari potrebbe accendersi anche attorno al nome di Adam Obert. Secondo quanto riportato oggi da L’Unione Sarda, il difensore slovacco ha attirato l’attenzione di diverse società italiane, con Fiorentina, Bologna e Torino inserite tra i club che stanno seguendo con attenzione la sua situazione. Un interesse che conferma la crescita del giocatore, diventato nel tempo un elemento sempre più monitorato anche fuori dalla Sardegna.

Il profilo di Obert piace per età, margini di miglioramento e duttilità difensiva. Il classe 2002 rappresenta infatti uno di quei calciatori che possono intrigare club alla ricerca di elementi giovani, già formati nel campionato italiano e ancora con possibilità di sviluppo. Non a caso, oltre alle piste di Serie A, non mancherebbero osservatori provenienti dalla Bundesliga, segnale di un’attenzione internazionale sempre più concreta. Lo riporta CagliariNews