Dalla Romania: sfida tra Rapid e Steaua per Monteanu. Fiorentina vuole 2 milioni più percentuale su rivendita

Louis Munteanu sta confermando quanto di buono fatto vedere lo scorso anno. Ed è per questo motivo che in patria, dove gioca con la maglia del Farul Costanza, ha fatto accendere su di sé i riflettori delle squadre più blasonate. Secondo il portale ProSport, la prossima estate si accenderà la sfida di mercato fra Dinamo Bucarest e Steaua, i cui dirigenti hanno già più volte pubblicamente ammesso di voler portare a casa il giocatore viola. La Fiorentina ha già fissato il prezzo: servirà una cifra vicina ai 2 milioni e mezzo di euro. Ma non solo. Il club viola vuole anche riservarsi una percentuale sulla futura rivendita pari al 20%. Vedremo se una delle due società riuscirà ad avvicinarsi alle richieste dei gigliati.