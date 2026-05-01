Dalla Polonia svelano: "Fiorentina su Vojcik del Cracovia, costa circa 5 milioni. Ma concorrenza folta"

Il difensore del Cracovia è finito anche nel mirino dei viola

Oskar Vojcik, difensore del Cracovia, ha attirato l'attenzione di club italiani con le sue ottime prestazioni, ed è possibile che lasci il club quest'estate per circa 5 milioni. Sul centrale classe 2003 ci sono Fiorentina, Bologna e Torino, oltre a Celtic e il Coventry. Lo riporta il portale polacco Goal.