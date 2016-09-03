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Dalla Polonia rispunta Dragowski: "Sono venuto a Firenze per diventare titolare ma..."

Il portiere della Fiorentina Bartlomej Dragowski ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Nazionale polacca. Qui di seguito riportiamo l'estratto saliente: "Sono arrivato a Firenze p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2016 19:54
Dalla Polonia rispunta Dragowski: "Sono venuto a Firenze per diventare titolare ma..." -
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Il portiere della Fiorentina Bartlomej Dragowski ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Nazionale polacca. Qui di seguito riportiamo l'estratto saliente: "Sono arrivato a Firenze per diventare presto il portiere titolare. Do tutto me stesso in ogni allenamento e spero che presto le cose cambino e che possa avere la mia opportunità, anche in Primavera. L'infortunio che ho subito durante la preparazione ha complicato un po' le cose, anche perché è arrivato nel peggior momento possibile. Ancora non ho potuto dimostrare il mio valore. Spero di giocare con la maglia dell'Under 21, così potrò almeno in parte ritrovare il ritmo partita".

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