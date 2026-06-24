Dalla Norvegia: "Fiorentina su Tricholidis, difensore 16enne del Sandness. C'è tanta concorrenza"

9 presenze nella massima serie Norvegese

Secondo il noto portale norvegese TV2 la Fiorentina di Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi su un giovanissimo difensore del campionato Norvegese. Si tratta di Anestis Tricholidis, difensore 16enne dotato già di un fisico imponente (1.90 di altezza) e che ha già giocato 9 partite nella massima serie Norvegese nonostante avesse 15 anni quando è iniziato il campionato. Su di lui però non c'è solo la viola, lo seguono Inter, Como e il Nottingham di Marinakis interessato a lui per le orgini Greche