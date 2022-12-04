Dalla Grecia: la Fiorentina vuole bloccare Stefanos Tzimas, prodigio di 16 anni del PAOK

La Fiorentina mette nel mirino Stefanos Tzimas. Secondo quanto riportato dal portale greco Sportime, il classe 2006 avrebbe suscitato l'interesse di diversi club europei grazie alle sue prestazioni co...

La Fiorentina mette nel mirino Stefanos Tzimas. Secondo quanto riportato dal portale greco Sportime, il classe 2006 avrebbe suscitato l'interesse di diversi club europei grazie alle sue prestazioni con il PAOK nonostante la giovanissima età, tra cui quello di Bruges e del club viola. La dirigenza viola starebbe cercando di bloccare il giovanissimo talento greco che la scorsa settimana è diventato il più giovane marcatore nella storia del PAOK nei campionati professionistici segando all'età di 16 anni, 10 mesi e 20 giorni. Il portale greco continua dicendo che potrebbero arrivare proposte da oltre un milione di euro.

MILENKOVIC E JOVIC ACCORCIANO LE FERIE DI 6 GIORNI. I DUE SERBI FANNO COSÌ FELICE MISTER ITALIANO

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