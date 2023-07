Dalla Germania: offerta della Fiorentina per Fullkrug. Ma lui preferirebbe il Bayer Leverkusen

Secondo quanto riportato dalla Bild Füllkrug è ormai prossimo a lasciare il Werder Brema e l’attaccante tedesco vorrebbe trovare una nuova squadra che giochi le coppe europee e soprattutto che giochi in Bundesliga. Ad ora c’è stata solamente un’offerta, quella della Fiorentina, che però non soddisfa entrambi i criteri. Un’eventuale offerta del Leverkusen, scrive il quotidiano, sarebbe quindi per lui molto più interessante di quella viola.

PEDULLA: “HANNO FIRMATO PER PARISI ALLA FIORENTINA”