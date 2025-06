Il mercato è, ormai, alle porte e iniziano a circolare i primi rumors di mercato intorno alla Fiorentina. Stando quanto riporto dalla BILD, Valentin Atangana potrebbe lasciare il Reims dopo la retrocessione in Ligue 2. E il club viola ha mandato i primi segnali di interesse per il centrocampista classe 2005. Ma sono tante le squadre sulle sue tracce. Infatti, come si legge sul portale tedesco, ci sono anche Roma, Lazio, West Ham, Aston Villa ed Eintracht Francoforte.

Foto: instagram Atangana