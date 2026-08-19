Dalla Germania: "La Fiorentina è in pole su Poku. Costa 20-25 milioni, può arrivare in prestito con diritto"

Le parole del giornalista della Bild, Philip Arens raccolte dal Pentasport di Radio Bruno alla scoperta di Ernest Poku

Philip Arens, giornalista della Bild, è intervenuto ai microfoni del "Pentasport" di Radio Bruno per parlare di Ernest Poku, esterno del Bayer Leverkusen finito nel mirino della Fiorentina.

"Poku è stato una delle sorprese della prima parte di stagione. Al Leverkusen si sperava potesse diventare l’erede di Frimpong, protagonista delle vittorie del club e poi trasferitosi al Liverpool. Per Poku, però, si trattava della prima esperienza in una grande squadra. Ha giocato anche in Champions League, mettendosi in evidenza soprattutto contro il Manchester City, dove ha affrontato Doku sulla fascia".

Secondo Arens, il principale margine di miglioramento riguarda la fase offensiva:

"Gli manca ancora un po’ di concretezza, soprattutto in termini di gol e assist. È stato questo il suo limite nella seconda parte della Bundesliga, quando gli è mancata anche un po’ di continuità. Ha comunque soltanto 22 anni e grandi prospettive. La Fiorentina potrebbe rappresentare lo step ideale per permettergli di ritrovare fiducia".

Sul possibile trasferimento, il giornalista tedesco conferma l’interesse viola:

"Credo che si possa arrivare a una soluzione rapidamente. Il Leverkusen ha fatto capire chiaramente che, di fronte a un’offerta adeguata, Poku può partire. La valutazione si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, magari attraverso un prestito con diritto di riscatto. La trattativa è in corso e la Fiorentina è in prima fila per acquistarlo".

Infine, Arens ha indicato anche la posizione ideale del giocatore:

"Poku può giocare sia a destra che a sinistra e, in emergenza, anche da falso nove. Tuttavia, il ruolo in cui rende meglio è quello di esterno offensivo sulla fascia destra".