Dalla Francia: "Richardson molto vicino al Le Havre in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni"

Richardson vicino al ritorno in Ligue 1

Prosegue il mercato in uscita della Fiorentina. Secondo quanto riferito da Le Parisien, Amir Richardson è sempre più vicino al ritorno in Francia. Il centrocampista marocchino è infatti a un passo dal Le Havre, club in cui è cresciuto calcisticamente e con cui ha militato dal 2019 al 2023.



Dopo una stagione complicata, caratterizzata da uno scarso impiego in maglia viola e da un prestito poco convincente al Copenaghen, il classe 2002 è alla ricerca di una nuova opportunità per ritrovare continuità. Il Le Havre avrebbe già raggiunto un principio d'accordo con la Fiorentina sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.