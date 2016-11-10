Dalla Colombia rassicurano: Sanchez non è infortunato

Dopo le notizie poco confortanti della mattinata arriva la smentita dello staff medico colombiano

Tante notizie si sono rincorse nel corso della mattinata sull’asse Colombia-Firenze in merito al possibile infortunio occorso al centrocampista Carlos Sanchez. Tuttavia il peggio sembra essere stato scongiurato soprattutto perché lo staff medico della nazionale sudamericana ha tenuto a fare chiarezza sulla situazione rassicurando i sanitari della Fiorentina sulle condizioni del ragazzo, per il quale infatti non si parla di nessun tipo di infortunio. Dopo lo spavento iniziale quindi l’aria torna serena sia in casa Fiorentina che per quanto riguarda la nazionale colombiana, impegnata questa sera contro il Cile.