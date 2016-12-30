Dalla Cina: lo Shanghai supera Cannavaro per Kalinic in coppia con Tevez
Non solo Cannavaro: in Cina, per avere Nikola Kalinic, si fa sotto adesso anche lo Shanghai Shenhua, che ha appena ufficializzato l'acquisto di Carlos Tevez. Le cifre dell'affare parlano di un'offerta...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2016 11:31
Non solo Cannavaro: in Cina, per avere Nikola Kalinic, si fa sotto adesso anche lo Shanghai Shenhua, che ha appena ufficializzato l'acquisto di Carlos Tevez. Le cifre dell'affare parlano di un'offerta pronta a superare quella della concorrenza del Tianjin, con il club pronto a versare l'intera clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Pronti anche più di 10 milioni per il giocatore. Sarà davvero un gennaio lunghissimo.