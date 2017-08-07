Dalla Bulgaria, la Fiorentina fortemente interessata a Aniciet centrocampista del Madagascar classe 90. Servono 5 milioni

Sul centrocampista del Ludogorets ci sono anche Nantes e Leicester ma nessuno ancora ha soddisfatto la richiesta economica del club

A cura di Redazione Labaroviola 07 agosto 2017 17:29

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