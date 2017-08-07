Dalla Bulgaria, la Fiorentina fortemente interessata a Aniciet centrocampista del Madagascar classe 90. Servono 5 milioni
Sul centrocampista del Ludogorets ci sono anche Nantes e Leicester ma nessuno ancora ha soddisfatto la richiesta economica del club
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 17:29
Secondo quanto riporta il portale bulgaro Sportal.bg la Fiorentina sarebbe molto interessata al centrocampista classe 90 Abel Andrianantenaina Anicet nativo del Madagascar cresciuto nel settore giovanile dell’Auxerre. Sul calciatore ci sarebbero anche Leicester e Nantes, nessuno dei quali si sarebbe per il momento spinto ad offrire 5 milioni di euro, che è la valutazione fatta dal Ludogorets, club proprietaria del cartellino.