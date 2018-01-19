Dal Chelsea: Batshuayi in uscita, pazza idea Fiorentina? Il motivo per cui si può provare...

Secondo il giornalista inglese vicino all’ambiente Chelsea Simon Phillips, Michy Batshuayi è pronto a lasciare il Chelsea, anche in prestito: su di lui ci sono Siviglia e Fiorentina. La Fioretnina, ov...

Secondo il giornalista inglese vicino all’ambiente Chelsea Simon Phillips, Michy Batshuayi è pronto a lasciare il Chelsea, anche in prestito: su di lui ci sono Siviglia e Fiorentina. La Fioretnina, ovviamente, potrebbe cercare di sfruttare proprio la formula del prestito, anche se al momento l'attacco è un reparto piuttosto completo. Batshuayi, infatti, è un centravanti di nazionalità belga, destro, forte fisicamente, potente, agile, è solito fornire sponde ai suoi compagni di squadra per far inserire le ali. Sa difendere bene il pallone e possiede una buona tecnica.