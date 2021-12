Dal Brasile, Fiorentina su Luis Henrique dell’OM. Viola in cerca di un altro esterno dopo Ikonè?

La Fiorentina è alla ricerca di un altro esterno d’attacco dopo Ikonè. Stando a quanto riportato da Torcedores.com, portale brasiliano, il club gigliato sarebbe sulle tracce di Luis Henrique, giovanissimo esterno brasiliano in forza al Marsiglia. Stando a quanto riportato l’attaccante non sta trovando molto spazio nell’11 di Sampaoli. Motivo per cui il club francese avrebbe dato il via libera ad una sua cessione. Tuttavia, si legge, i transalpini credono nelle qualità del calciatore e il brasiliano lascerebbe il club solamente in prestito. Da capire, quindi, la possibile formula del trasferimento ma, al momento, non sono state presentate offerte ufficiali.

LEGGI ANCHE: