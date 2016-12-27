Dal Belgio: Hanni dell'Anderlecht nel mirino della Fiorentina

Il centrocampista offensivo classe '90 è seguito anche dal Fenerbahce

Come riportato dal portale belga VoetbalBelgie, pare che anche la Fiorentina si sia messa sulle tracce del centrocampista dell'Anderlecht, Sofiane Hanni. Algerino classe '90 è cresciuto nelle giovanili del Nancy, poi Nantes, Erciyesspor, Ankaraspor e Malines prima di approdare nella capitale belga. Già 6 i gol messi a segno in questa stagione dall'algerino che quindi fanno sorgere più di un dubbio nella mente dei dirigenti dell'Anderlecht per quanto riguarda una possibile cessione. Inoltre sembra che il centrocampista sia seguito anche dai turchi del Fenerbahce.