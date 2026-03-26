Dainelli sulla Conference: “Partite difficili ma emozionanti, la Fiorentina sogna il trofeo”

Le parole dell’ex viola Dario Dainelli sul percorso della Fiorentina in Conference League.

Dainelli racconta le emozioni del ritorno al Viola Park: “Fa sempre piacere. Purtroppo me lo sono goduto poco: da giocatore naturalmente non c’era, e da dirigente era ancora agli inizi. Però l’avevo già visitato diverse volte e ogni volta rimango colpito dalla sua bellezza, sia per la struttura tecnica sia per ciò che offre sul piano del lavoro. È davvero un piacere tornare qui.”

Guardando alla sfida contro il Crystal Palace, Dainelli sottolinea le difficoltà delle trasferte inglesi e il fascino del calcio britannico: “Il calcio inglese ha avuto una crescita esponenziale negli anni. Ai miei tempi abbiamo affrontato squadre come Liverpool ed Everton. L’ambiente è sempre molto caldo e tecnicamente stimolante, quindi affrontare il Crystal Palace sarà sicuramente difficile, ma anche affascinante.”

Infine, l’ex difensore parla del percorso della Fiorentina in Conference League: “Assolutamente, la speranza è quella di fare un percorso importante anche quest’anno. La volontà dei ragazzi e dell’intero ambiente è chiara. Vivere serate come quelle degli anni passati, sperando sempre in un finale migliore, è sempre entusiasmante. Saranno sicuramente partite emozionanti.”