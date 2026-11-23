Dainelli sicuro: “Ho allenato Dragusin a Genoa, è forte vero. Ha applicazione e cattiveria”

Per Dainelli Dragusin è un difensore molto forte

L’ex difensore e capitano della Fiorentina Dario Dainelli è stato intervistato dal Corriere Fiorentino, queste alcune delle sue parole:

E che idea si è fatto vedendo da vicino i viola? Come si spiega tutte queste difficoltà?

«È vero che per il secondo anno consecutivo si partiva con tanto entusiasmo e che poi il campo ha dato risposte diverse, e forse una parte della spiegazione sta proprio lì. Nel peso delle aspettative e del ricordo del campionato scorso». Vede dei difetti strutturali? Si parla tanto della mancanza di un paio di giocatori esperti.

«Col senno di poi è facile. La verità è che una squadra così giovane, partendo bene, magari avrebbe preso il volo sulle ali dell’entusiasmo. Partire male invece le ha messo addosso tanta pressione, l’ha costretta a rincorrere e sì, forse in certi momenti qualcuno con un po’ di vissuto in più può aiutare, ma sono sicuro che ci sono tutte le possibilità per venirne fuori».

La fase difensiva, però, è un problema. Non manca un Dainelli là dietro?

«Vale quanto detto prima. E poi ormai non si può parlare solo di un reparto o solo di un difensore. Il calcio è cambiato, ma una cosa la voglio dire. Ho allenato Dragusin al Genoa e vi garantisco che è un calciatore forte. Ma forte sul serio. Ha tutto. Applicazione, forza fisica, cattiveria».