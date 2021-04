Dagli USA: la Fiorentina vuole Haksabanovic, costo di 5 milioni ma la concorrenza è tanta

Sead Haksabanovic, centrocampista classe ’99 della nazionale montenegrina, sembra essere un obiettivo concreto del club gigliato in ottica estiva. A riportare la notizia è il sito statunitense mlsmultiplex : il centrocampista di proprietà del Norrköping, club svedese, continua ad essere monitorato dalla Fiorentina, ma il club di viale Fanti non è l’unica pretendente per il montenegrino; Werder Brema, Atalanta, Torino e Club Brugge sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il cartellino del centrocampista, anche se sembra sempre più viva la pista che porterebbe ai New York Red Bulls, in MLS, per una cifra attorno ai 5 milioni di euro.

LEGGI ANCHE LE PAROLE DI IACHINI VERSO L’ATALANTA

Iachini: “Amrabat non fa vincere le partite. Con me crescita e decimo posto, Commisso mi stima” (labaroviola.com)