Dagli Stati Uniti: Problemi fisici per Pulisic. A rischio la gara contro la Fiorentina?
Il Milan,prossimo avversario della Fiorentina,in ansia per i problemi fisici accusati da Christian Pulisic con la nazionale americana.
Dopo la sosta delle nazionali la Fiorentina affronterà in campionato il Milan di Massimiliano Allegri, squadra in un bel momento di forma . Proprio nelle ultime ore, però,come sottolineato dall’allenatore della nazionale americana Maurizio Pochettino, trapelano dubbi sulle condizioni fisiche di Christian Pulisic che potrebbe saltare la sfida della sua nazionale contro l’Ecuador. Oggi il centrocampista del Milan non ha preso parte all’allenamento ma il ct non si è espresso sulla gravità dell’infortunio, rimandando ogni decisione su una sua possibile presenza a domani .
Il Milan ,dunque, aspetta con grande ansia novità sulle condizioni del miglior marcatore della serie A per capire l’entità dello stop e se potrà essere disponibile per la gara di domenica prossima contro la Fiorentina a San Siro.