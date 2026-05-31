Da Verona: "L'Hellas non riscatterà Valentini, il diritto di riscatto era fissato a 3 milioni"

Valentini rientrerà a Firenze

Finisce (per una seconda volta) l'esperienza all'Hellas di Nicolas Valentini, difensore centrale che, dopo il mancato obiettivo salvezza, non verrà riscattato dagli scaligeri, e presto farà rientro a Firenze, in attesa di capire qualcosa di più sul suo futuro.

Valentini, nonostante il costo tutto sommato contenuto, non farà parte della rosa del Verona per il prossimo anno. Il diritto di riscatto in favore degli scaligeri era fissato a circa 3 milioni, più l'eventuale 50% sulla rivendita che sarebbe rimasto come bonus alla Fiorentina: tuttavia, nelle sue 36 presenze in due anni al Bentegodi non sembra aver convinto la proprietà gialloblù. Lo riporta il Corriere di Verona.