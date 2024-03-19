Labaro Viola

Da Torino: "Post Juric? Attenzione a Italiano. Con il divorzio già annunciato con la Fiorentina, si inserisce anche lui"

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, il giornalista de La Repubblica Fabrizio Turco, che segue da vicino le vicende legate al Torino, ha analizzato la stagione dei granata e parlato del f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2024 14:10
Da Torino: "Post Juric? Attenzione a Italiano. Con il divorzio già annunciato con la Fiorentina, si inserisce anche lui" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Italiano
Condividi

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, il giornalista de La Repubblica Fabrizio Turco, che segue da vicino le vicende legate al Torino, ha analizzato la stagione dei granata e parlato del futuro della panchina del club di Urbano Cairo. Tra gli allenatori considerati in corsa per il posto di Juric anche il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: "È facile che si debba ripartire di nuovo da zero, infatti vedo difficile il rinnovo non solo per un discorso scadenza quanto perché c'è una significativa lontananza tra presidenza e allenatore. Futuro? Si era parlato anche di Tudor ma è sbarcato alla Lazio, in questo momento direi Gattuso o Vanoli. E attenzione a Italiano, con il divorzio già annunciato dalla Fiorentina si inserisce anche lui". 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok