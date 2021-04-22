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Da Torino: "La Juve non rischierà Chiesa, non ci sarà nella sfida a Firenze contro la Fiorentina"

Federico Chiesa dovrà saltare il match del suo ritorno a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 aprile 2021 13:36
Da Torino: "La Juve non rischierà Chiesa, non ci sarà nella sfida a Firenze contro la Fiorentina" -
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Da Torino: "La Juve non rischierà Chiesa, non ci sarà nella sfida a Firenze contro la Fiorentina"

A Lady Radio è intervenuto l'esperto giornalista bianconero Antonio Barillà, parlando dell'acciaccato Chiesa:

"Chiesa? Un calciatore che la Juve per il suo rendimento non intende rischiare, in un finale di stagione importante. Non credo che giocherà contro la Fiorentina. Sarà una partita difficile, per l'antica rivalità, ma anche per le impellenze legate alla classifica dei viola. Peccato non possa prendersi la rivincita sportiva, dopo l'andata negativa. Mai come quest'anno mi dispiace non possa esserci il pubblico a Firenze".

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