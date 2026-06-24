Da Sassuolo scrivono: "Nzola tornerà a Firenze, non ha convinto i neroverdi e non verrà riscattato"

Nzola non verrà riscattato dal Sassuolo e Paratici dovrà trovargli una nuova sistemazione

Nzola è destinato a tornare alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, il Sassuolo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro per l'attaccante angolano. Arrivato in neroverde in prestito dalla Fiorentina nel gennaio 2026, Nzola non è riuscito a conquistare un ruolo centrale nel progetto tecnico. Pur offrendo alcune prestazioni positive, il centravanti non ha trovato continuità e non si è mai imposto stabilmente come titolare nel reparto offensivo. Alla base della scelta del Sassuolo ci sarebbero sia ragioni tecniche che economiche.

Nzola farà dunque rientro alla Fiorentina, che dovrà ora decidere come gestire il futuro dell'attaccante in vista della prossima stagione.