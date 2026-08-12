Da Sassuolo: "Italiano tenta lo sgambetto alla Fiorentina: Thorstvedt piace molto al Besiktas"

Il centrocampista del Sassuolo piace molto all'ex tecnico Viola

Il Besiktas di Vincenzo Italiano continua a muoversi con decisione sul mercato e, dopo aver chiuso Dusan Vlahovic, è alla ricerca di nuovi rinforzi anche per il centrocampo. Tra i nomi valutati dal club turco, secondo quanto riportato da SassuoloNews.com, c’è quello di Kristian Thorstvedt.



Il centrocampista del Sassuolo e della nazionale norvegese è da tempo seguito dalla Fiorentina, che lo ha inserito tra i propri obiettivi per questa sessione estiva. Il giocatore piace in particolare a Fabio Grosso, che lo considera un profilo adatto per aumentare le alternative e la qualità della mediana viola.



Adesso, però, la concorrenza si fa più concreta. Il Besiktas si sarebbe infatti inserito nella corsa a Thorstvedt e avrebbe incassato anche il gradimento di Italiano, che conosce il centrocampista e sarebbe favorevole a ritrovarlo in Turchia.