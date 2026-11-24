Da quando esiste il Viola Park più sconfitte che vittorie. È inutile se dentro non c’è chi fa calcio

Ogni intervista ci ripetono quanto è bello, ma allora ci spiegassero perché non funziona

“Tutto questo posto, forse troppo vasto, deve avere un guasto, tu dove sei?” canta Ligabue in Un colpo all’anima.

Parole che si possono ricollegare subito al Viola Park, imponente e magnifico centro sportivo viola che però fino ad oggi è tutto fuorché funzionante. Il grande orgoglio del Presidente Rocco Commisso non ha portato per adesso i risultati sperati. Anzi ha peggiorato la situazione.

I numeri parlano chiaro, da quando è stato inaugurato l’11 ottobre 2023 per la Fiorentina sono arrivate più sconfitte che vittorie. 118 partite con 42 vittorie, 33 pareggi e 43 sconfitte, per un totale di 159 punti e una media di 1,35 a partita.

E per fortuna c’è stato l’anno di Palladino che tira su la media. Ma da quando è stato inaugurato, con quella grande festa che sembrava sancire l’inizio di una nuova era viola, le cose sono andate a rotoli.

Tutte quelle luci e quei fuochi d’artificio erano solo il preludio al buio pesto che sarebbe arrivato poco dopo. Dalle dimissioni improvvise di Palladino, all’era Pioli passando per le dimissioni di Pradè e per arrivare alla stagione del centenario, ancora in zona retrocessione.

Sia chiaro, la colpa non è sicuramente della struttura in sé, che resta di una bellezza unica. Ma visto che da quando esiste tutti i tesserati sono costretti a dirci quanto sia bello e funzionale il mega centro sportivo viola la domanda sorge spontanea: ma allora perché da quando esiste i numeri sono questi?

La risposta è semplice, anche se in casa Fiorentina si fa fatica a capirla. Le infrastrutture come lo stadio e il Viola Park da soli sono inutili. Sono solo un ammasso di cemento armato, travi e bulloni che però non segneranno mai un gol.

Per quanto sia stato ingente l’investimento della famiglia Commisso i risultati non arrivano perché evidentemente dentro in pochi capiscono di calcio. E come sempre la differenza la fanno le persone, non le infrastrutture.

Certo che le infrastrutture aiutano, ma sono come un moltiplicatore: se dentro c’è chi lavora bene loro rendono i risultati ancora più grandi, se dentro non si lavora bene loro sono inutili. E il Viola Park è un gioiello, un’eccellenza mondiale e visto che i risultati sono questi al suo interno si deve lavorare parecchio male.

Per quanto in casa Fiorentina si possano risentire di queste parole è abbastanza evidente. Sono stati spesi centinaia di milioni nel centro sportivo, vengono spesi centinaia di milioni ogni estate ma la Fiorentina è sempre in zona retrocessione: nelle ultime 50 partite solo 11 vittorie. Qualcosa che non va c’è. Altrimenti come si spiega?

E quello che la famiglia Commisso dovrebbe capire è che se in questi anni avesse speso meno soldi in infrastrutture e più in dirigenti e uomini di calcio avrebbe risparmiato tanti soldi e ottenuto risultati migliori.

La verità è che invece hanno costruito una magnifica cattedrale senza però avere vescovi, sacerdoti e chierichetti. In questo momento, per quanto bella, è fine a sé stessa, inutile. E così la croce la portano i tifosi viola.

Lo scorso anno sembrava che l’avessero capito quando sono andati a bussare alla porta di Paratici. Ma poi la rivoluzione non c’è mai stata. Tante figure che c’erano lo scorso anno sono ancora lì al loro posto e si vedono i risultati. C’era Ferrari, c’era Goretti, c’erano Pengue, Ottaviani e compagnia cantante.

Forse qualcuno ha pensato che Paratici avesse la bacchetta magica e da solo riuscisse a far funzionare tutto. Ma la Fiorentina ha centinaia di dipendenti, come può un uomo da solo cambiare tutto?

E allora dentro la splendida cattedrale viola qualcosa che non funziona c’è, qualcuno che fa male il suo lavoro esiste, non ci sono altre spiegazioni. È questo il guasto.

Ed è bene che i Commisso o chi per loro lo individuino alla svelta se non vogliono continuare a bruciare milioni e milioni di euro. Anche perché vedere giocare questa Fiorentina è un colpo all’anima.