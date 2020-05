La ditta di Quarrata nei pressi di Pistoia, Agostini Firenze con il titolare Giacomo tifosissimo viola ci ha raccontato la sua esperienza:

“Siamo un’azienda del tessile e da sempre ci siamo occupati di questo ma durante la pandemia come tantissimi italiani ci siamo dovuti fermare. La mancanza con il calcio e la mia amata Fiorentina, mi hanno portato con il mio staff ad ideare delle mascherine a tinta viola, con loghi, simboli. Ed è stato bellissimo vedere da Aosta a Catania gli ordini di Viola Club, tifosi, negozi pronti per darci una mano e per avere un altro oggetto da tifoso vero pronto per essere esibito. Un regalo davvero grande, fa capire quanto sia meraviglioso tifare la squadra viola in ogni angolo dell’Italia. Se volete contattatemi anche per fare due chiacchiere, mi farebbe piacere. Spediamo i nostri prodotti in tutta Italia e si possono ordinare comodamente su Whatsapp”.



GIACOMO: 348/7132196