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Da Pisa: "Momento delicato della stagione, contro la Fiorentina previsto ampio turnover"

Arrivano da Pisa le ultime novità sulla formazione in vista della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2026 12:48
Da Pisa: "Momento delicato della stagione, contro la Fiorentina previsto ampio turnover" -
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La Fiorentina si prepara ad affrontare il Pisa nel derby dell’Arno, in programma martedì 15 settembre alle 21:00 e valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri arrivano alla sfida in un momento delicato della stagione: tra la pesante sconfitta contro la Virtus Entella (1-4) e la complicata gara di domenica contro il Mantova, il Pisa dovrà gestire anche l’impegno di Coppa Italia contro i viola.

Stando a quanto riportato da Calcio Pisa, è previsto per la formazione pisano un ampio turnover per la gara del Franchi, con molti cambi di formazione nonostante l'importanza storica e non della partita stessa. Il Pisa dovrebbe scendere in campo con la seguente formazione:

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Primasso, Caracciolo, Coppola; Zanon, Loyola, Piccinini, Leris; Moreo, Rao; Pittarello. Allenatore: Paolo Bianco

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