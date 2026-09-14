Da Pisa: "Momento delicato della stagione, contro la Fiorentina previsto ampio turnover"

Arrivano da Pisa le ultime novità sulla formazione in vista della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Pisa nel derby dell’Arno, in programma martedì 15 settembre alle 21:00 e valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri arrivano alla sfida in un momento delicato della stagione: tra la pesante sconfitta contro la Virtus Entella (1-4) e la complicata gara di domenica contro il Mantova, il Pisa dovrà gestire anche l’impegno di Coppa Italia contro i viola.

Stando a quanto riportato da Calcio Pisa, è previsto per la formazione pisano un ampio turnover per la gara del Franchi, con molti cambi di formazione nonostante l'importanza storica e non della partita stessa. Il Pisa dovrebbe scendere in campo con la seguente formazione:

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Primasso, Caracciolo, Coppola; Zanon, Loyola, Piccinini, Leris; Moreo, Rao; Pittarello. Allenatore: Paolo Bianco