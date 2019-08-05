Da oggi sono in vendita i biglietti per l'amichevole della Fiorentina contro il Galatasaray
ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, a partire da lunedì 5 agosto, presso il Fiorentina Point di Via Dei Sette Santi ed il Fiorentina Store Gigli, sono in vendita i biglietti per la gara amiche...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 13:22
ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, a partire da lunedì 5 agosto, presso il Fiorentina Point di Via Dei Sette Santi ed il Fiorentina Store Gigli, sono in vendita i biglietti per la gara amichevole con il Galatasaray in programma al Franchi domenica 11 agosto alle ore 21:00. Sono previste tariffe speciali per i possessori della InViola Card Gold. I prezzi sono visibili sul sito ufficiale della società viola.
Fonte: Violachannel