Da Modena: "Thorstvedt verso la Fiorentina. Grosso lo vuole e Paratici accelera la chiusura"

Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena il giocatore del Sassuolo pare essere molto vicino alla Fiorentina

Kristian Thorstvedt si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere di Modena, l'operazione tra il club viola e il Sassuolo sarebbe destinata ad andare in porto.

Fabio Paratici avrebbe individuato il centrocampista norvegese come uno dei rinforzi per la rosa di Fabio Grosso e starebbe spingendo per accelerare i tempi della trattativa, con l'obiettivo di chiudere l'affare il prima possibile. Thorstvedt è infatti uno dei profili maggiormente apprezzati dal neo allenatore viola Grosso.