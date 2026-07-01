Da Modena: "Thorstvedt verso la Fiorentina. Grosso lo vuole e Paratici accelera la chiusura"
Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena il giocatore del Sassuolo pare essere molto vicino alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2026 16:23
Kristian Thorstvedt si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere di Modena, l'operazione tra il club viola e il Sassuolo sarebbe destinata ad andare in porto.
Fabio Paratici avrebbe individuato il centrocampista norvegese come uno dei rinforzi per la rosa di Fabio Grosso e starebbe spingendo per accelerare i tempi della trattativa, con l'obiettivo di chiudere l'affare il prima possibile. Thorstvedt è infatti uno dei profili maggiormente apprezzati dal neo allenatore viola Grosso.