Da Milano: "Josep Martinez interessa alla Fiorentina per la porta. All'Inter potrebbe andare Comuzzo"

Si avvicina il mercato e la Fiorentina deve ancora decidere il futuro di David De Gea. E per il ruolo di portiere spunta Martinez

Josep Martinez interessa alla Fiorentina. La viola ha tra i pali il forte David de Gea, che anche quest'anno ha fatto il suo per la causa dei toscani. L'estremo difensore della Fiorentina ha un contratto ancora lungo, scadenza nel 2028 con opzioni per un altro anno, ma l'età preoccupa i viola che vorrebbero, dopo l'anno appena trascorrere, rivoluzionare la squadra, tanto che anche Kean è ancora in bilico.

Il portiere spagnolo, Josep Martinez, è seguito da diversi club di Serie A e la Fiorentina sembrerebbe essersi decisa dopo averlo rivisto in campo nella gara di Coppa Italia. Non ci sono state telefonate o riunioni in gran segreto, ma il portiere è un'idea che pare piacere a tutti. L'Inter ha fissato il prezzo, Martinez costa 10 milioni di euro.

Il monte ingaggi gioca sempre un ruolo importante nelle trattative e Martinez prende 1,5 milioni di euro netti a stagione, mentre esattamente il doppio per l'ex Manchester UTD, che con i bonus percepisce una somma importante, 3 milioni 750 mila euro. Inter e Fiorentina devono fare rivoluzione e il mercato potrebbe riservarci sorprese, ricordiamo che i nerazzurri continuano a monitorare Comuzzo. Lo scrive il portale nerazzurro L'interista.