Da La Spezia: Macia vuole portare Zurkowski allo Spezia, possibile offerta in prestito alla Fiorentina

Il polacco non è felice alla Fiorentina. Addio già a gennaio?

Lo Spezia, in particolare Eduardo Macia, segue con interesse Szymon Zurkowski, che a Firenze sta giocando con il contagocce e piace e non poco all'uomo mercato della squadra ligure. Stando a Città della Spezia, per portarlo nel Golfo dei Poeti sarebbe anche disposto a “trasgredire” alla politica no-prestiti, magari provando ad inserire un’opzione di riscatto.

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