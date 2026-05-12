Da kean a Dodô, cala il valore della Fiorentina: sono 130 milioni in meno rispetto alla passata stagione

Complice l'annata negativa dei viola, si passa dai 368 milioni dello scorso anno ai 239 di quello che si sta per concludere

Con la salvezza ottenute nell'ultima gara contro il Genoa, la Fiorentina ha di fatto chiuso la stagione: un'annata complicata, partita con determinate aspettative e terminata con altre, una stagione che di fatto ha portato anche a un ridimensionamento di quello che è il valore economico della rosa.

Se si mettono a confronto la stagione passata e quella che si sta per concludere si può notare un netto calo del valore della viola: su Transfermarkt infatti si passa dai 368,13 milioni dell'annata 2024/2025 ai 239,45 di quella attuale. Una perdita di valore di ben 128,68 milioni, sintomo di una stagione davvero deludente.

Tra i più impattanti ci sono sicuramente Kean e Guðmundsson, che passano rispettivamente dai 50 e 18 milioni ai 40 e 13 di questa stagione. Il reparto maggiormente colpito è quello della difesa, con i vari Pongračić, Ranieri, Comuzzo, Gosens e Dodô che fanno registrare una perdita generale di 19 milioni.

Anche Fagioli e Mandragora hanno un leggero calo sul loro valore di mercato: il primo passa dai 18 della passata stagione ai 16 di quella attuale, mentre il secondo da 12 a 10.

Non di certo la miglior stagione della Fiorentina, che dunque dovrà anche fronteggiare un mercato fatto di decisioni importanti, non solo lato allenatore, di cui se ne sta parlando molto in questo periodo, ma anche lato squadra.