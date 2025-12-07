Da ieri nessuno può dare ancora la colpa ai tifosi della Fiorentina, sono le uniche vittime della situazione

Ieri la Fiorentina ha perso 3-1 a Sassuolo e ha messo in campo l’ennesima imbarazzate figuraccia in questa stagione. Una partita che forse può essere utile solo per una cosa. Finalmente si sarà capito di chi non è la colpa di questo campionato barbino: i tifosi viola. Infatti è da inizio anno che con la Fiorentina ultima in classifica c’è chi prova a dare delle responsabilità alla tifoseria viola. Dagli attacchi di Trevisani fino al fuoco amico di Dzeko passando per altri numerosi opinionisti, ma ieri la risposta è stata esemplare.

Infatti nonostante la situazione deprimente in cui si trova i club viola non ci sono mai state in stagione particolari contestazioni. Ma come se non bastasse questo era arrivato l’attacco/grido di dolore di Dzeko a Sky. Parole che i tifosi avevano accolto benissimo unendosi ancora di più alla squadra. Ieri a Sassuolo con i biglietti a 40 euro e la Fiorentina ultima c’erano quasi 4.000 tifosi che hanno cantato dal primo all’ultimo minuto.

Ma il risultato non è cambiato, altra sconfitta. La Fiorentina ha tradito la sua gente e o hanno ammesso sia Vanoli che Goretti a fine partita. DS e allenatore della Fiorentina lo hanno dichiarato a mezzo stampa: “I tifosi sono stati anche troppo buoni con noi, non ci siamo presentati.” Dopo l’ennesima dimostrazione di amore incondizionato di ieri non è più ammissibile scambiare le vittime per complici. I tifosi viola non c’entrano niente con la crisi della Fiorentina e anzi sono l’unica cosa che funziona, E che nessuno provi a far passare le follie di un singolo, le minacce a Dodò e ai suoi figli, come un gesto che descrive l’intera tifoseria. Quello è un gesto schifoso che però rappresenta solo chi ha scritto quelle cose, con la speranza che possa pagare per i suoi errori