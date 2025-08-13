Da Genova riportano: "Anche il Genoa è interessato a Nicolussi Caviglia oltre alla Fiorentina"

Il giovane centrocampista italiano che ha giocato a Venezia, piace molto anche al Genoa come sostituto di Frendrup

Secondo quanto riportato dal quotidiano il Secolo XIX di Genova, la squadra ligure avrebbe individuato in Hans Nicolussi Caviglia il rinforzo ideale a centrocampo in caso di una partenza di Morten Frendrup verso l'Inter. Il Genoa avrebbe individuato nell'ex Juventus il profilo ideale per continuare a giocare secondo i dettami di Vieira, ma sul giocatore rimane ancora l'interesse della Fiorentina che ha sondato a più riprese anche il danese del Genoa senza mai chiudere il colpo a causa della richiesta elevata del Grifone, ovvero 25 milioni.

Per Frendrup si sono mossi dalla Spagna senza successo, ma i nerazzurri potrebbero trovare il modo per prenderlo così da lasciare libero un posto a centrocampo con Nicolussi Caviglia tra i profili più gettonati, ma come detto la Fiorentina resta vigile su di lui.