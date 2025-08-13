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Da Genova riportano: "Anche il Genoa è interessato a Nicolussi Caviglia oltre alla Fiorentina"

Il giovane centrocampista italiano che ha giocato a Venezia, piace molto anche al Genoa come sostituto di Frendrup

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2025 19:23
Da Genova riportano: "Anche il Genoa è interessato a Nicolussi Caviglia oltre alla Fiorentina" -
Calciomercato
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Secondo quanto riportato dal quotidiano il Secolo XIX di Genova, la squadra ligure avrebbe individuato in Hans Nicolussi Caviglia il rinforzo ideale a centrocampo in caso di una partenza di Morten Frendrup verso l'Inter. Il Genoa avrebbe individuato nell'ex Juventus il profilo ideale per continuare a giocare secondo i dettami di Vieira, ma sul giocatore rimane ancora l'interesse della Fiorentina che ha sondato a più riprese anche il danese del Genoa senza mai chiudere il colpo a causa della richiesta elevata del Grifone, ovvero 25 milioni.

Per Frendrup si sono mossi dalla Spagna senza successo, ma i nerazzurri potrebbero trovare il modo per prenderlo così da lasciare libero un posto a centrocampo con Nicolussi Caviglia tra i profili più gettonati, ma come detto la Fiorentina resta vigile su di lui.

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