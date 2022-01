Da casa River Plate annunciano: “La Fiorentina non ha soldi per pagare la clausola di Alvarez”

Secondo quanto riporta il portale La Pagina Millonaria, testata argentina molto vicina al River Plate, nelle ultime settimane sono stati diversi i club a mettere gli occhi su Julián Alvarez, tra questi ci sono il Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcellona, ​​Inter e anche la Fiorentina. La società viola, di cui direttore sportivo è Nicolás Burdisso, è stata quella che è uscita dalle trattative perché non hanno i soldi per pagare la clausola di 25 milioni. In questo modo era rimasto un concorrente in meno per l’attaccante e tutto lascia pensare che nel mercato invernale europeo nessun club si sforzerà di prendere Álvarez e che il marcatore rimarrà al River, ma per questo dobbiamo aspettare che arrivino gli ultimi giorni di gennaio e il mercato.

