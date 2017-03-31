D.S Anderlecht: "Spero che la viola riscatti De Maio, anche se ne dubito. Se torna.."

Parole importanti e forti quelle pronunciate dal direttore sportivo dell'Anderlecht Herman Van Holsbeeck. A dhnet.be ha infatti detto

Parole importanti e forti quelle pronunciate dal direttore sportivo dell'Anderlecht Herman Van Holsbeeck. A dhnet.be ha infatti detto: “Mi piacerebbe che la Fiorentina esercitasse l’opzione per comprare De Maio, ma ne dubito. Se deve tornare, lo farà solo perché è sotto contratto con noi. Se l’allenatore lo accetterà? Dovrà convincerlo dei suoi progressi e di aver imparato la lezione, altrimenti sarà venduto..”.

Ricordiamo che l'attuale difensore della Fiorentina chiese di essere ceduto dopo appena due mesi dal suo approdo al club belga. I motivi, a detta sua, erano dei problem di fondo col l'allenatore Weiler e delle incertezze familiari date da alcuni attacchi terroristici in Belgio.